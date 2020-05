Na Hrvaškem razpustili sabor, volitve med 21. junijem in 12. julijem

Zagreb, 18. maja - Na Hrvaškem so danes, kot je bilo napovedano prejšnji teden, razpustili deveti sklic hrvaškega parlamenta. Hrvaški predsednik Zoran Milanović bo moral v roku od 30 do 60 dni razpisati redne parlamentarne volitve. Na voljo ima štiri nedelje med 21. junijem in 12. julijem.