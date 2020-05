Kustečeva za TVS izrazila zadovoljstvo s potekom vrnitve otrok v šole in vrtce

Ljubljana, 18. maja - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ocenila, da je današnja vrnitev v šole in vrtce "z veliko mero odgovornosti, razumevanja in potrpežljivosti" potekala "zelo zelo dobro". V pogovoru za Televizijo Slovenija se je tudi zahvalila vsem vključenim v proces, tako staršem kot profesorjem in vzgojiteljem.