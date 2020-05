Bogatajeva: Ob ponovnem odprtju vrtcev otroci mirnejši, mlajši potrebujejo več osebnega stika

Ljubljana/Novo mesto/Murska Sobota, 18. maja - Zaposleni odprtje vrtcev po epidemiji novega koronairusa pozdravljajo, kljub temu pa so se nekateri soočali s prostorskimi težavami in pomanjkanjem kadra, opozarja predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj. Opazili so, da so otroci mirnejši, previdnejši in bolj tihi, mlajši pa potrebujejo več bližine in osebnega stika.