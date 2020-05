Guterres: Svet plačuje visoko ceno zaradi neenotnosti v boju proti covidu-19

Ženeva, 18. maja - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes kritiziral države, ker so ignorirale priporočila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v boju proti pandemiji novega koronavirusa. Zaradi različnih strategij v boju proti koronavirusu svet plačuje visoko ceno, je opozoril ob odprtju letnega zasedanja skupščine WHO.