Muzej solinarstva ostaja zaprt za nedoločen čas

Sečovlje, 18. maja - Kljub preklicu epidemije covida-19 bo ostal Muzej solinarstva v Sečoveljskih solinah za obiskovalce zaprt za nedoločen čas, so danes sporočili iz piranskega pomorskega muzeja. Z okoljskega ministrstva so jih namreč obvestili, da glede na trenutne razmere do nadaljnjega ne morejo sofinancirati odprtja muzeja solinarstva.