Na kranjskem sodišču stekla glavna obravnava za domnevno izsiljevanje

Kranj, 18. maja - Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes začelo sojenje bratoma Ediju in Metiju Plavi, ki ju obtožnica bremeni izsiljevanja Aleksandra Arha. Obdolžena sta v uvodnih besedah ponovno zavrnila krivdo in dejala, da je šlo za korekten odnos in nikakor ne za izsiljevanje. Zaslišanje prič se bo začelo 15. junija.