Na Celjskem zasegli več kokaina, amfetaminov, ekstazija in konoplje

Celje, 18. maja - Celjski kriminalisti in policisti so v soboto v sodelovanju z Generalno policijsko upravo s hišnimi preiskavami zaključili obsežno preiskavo, v kateri so zasegli več kokaina, amfetaminov, ekstazija in konoplje. Tri osebe so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanje odredil pripor, eni pa so zasegli del premoženja v vrednosti 100.000 evrov.