V Rusiji prvič od 1. maja manj kot 9000 novih okužb s koronavirusom

Moskva, 18. maja - V Rusiji so danes prvič od 1. maja poročali o manj kot 9000 novih primerih okužbe z novim koronavirusom, medtem ko v državi rahljajo ukrepe in oblasti govorijo o stabilizaciji razmer. Poročali so o 8926 novih okužbah v zadnjih 24 urah, skupno 290.678 v državi, ki ima po ZDA največ potrjenih okužb na svetu.