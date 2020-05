Javno posvetovanje o evropskem podnebnem paktu še mesec dni

Ljubljana, 18. maja - Zainteresirani deležniki lahko preko javnih posvetovanj do 17. junija izrazijo mnenje o Evropskem podnebnem paktu. Zeleni dogovor je nova strategija EU za boj proti podnebnim spremembam, ki naj bi evropsko gospodarstvo naredila trajnostno, čistejše, varnejše in bolj zdravo, so mesec dni pred iztekom posvetovanj sporočili z okoljskega ministrstva.