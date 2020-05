Na Hrvaškem danes znova odprli gledališča, kine in bazene

Zagreb, 18. maja - Ob posebnih epidemioloških ukrepih bodo danes na Hrvaškem znova začeli predvajati gledališke in filmske predstave. Znova je možno kopanje v bazenih. Vrata so odprle nekatere strokovne srednje šole. Dovoljeni so tudi obiski v domovih za starejše. Znova so zaživele redne ladijske linije v domačem in mednarodnem prometu.