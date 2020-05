Od danes odprti tudi dijaški domovi

Ljubljana, 18. maja - Poleg vrtcev in šol so svoja vrata danes odprli tudi dijaški domovi. Dijaki morajo bivati po sobah posamezno, posebna pravila pa veljajo tudi v skupnih prostorih. Ravnatelji posameznih domov ocenjujejo, da se je vrnila večina dijakov zaključnih letnikov, ki so osredotočeni predvsem na učenje za maturo.