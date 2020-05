Marprom odslej upravlja tudi s pajki

Maribor, 18. maja - Mariborsko javno podjetje Marprom z današnjim dnem prevzema še odvoz in hrambo nepravilno parkiranih ter zapuščenih vozil v mestni občini. Sočasno s storitvijo odvoza s pajkom so prevzeli upravljanje s parkirnimi avtomati v belih conah in tako zaokrožili svoje dejavnosti na področju javnih parkirišč, ki jih izvajajo kot koncesionar.