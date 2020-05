Ministrstvo zavrnilo pritožbe Kemisa glede odklopa vode in elektrike ter uporabe prizidka

Vrhnika, 18. maja - Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo tri pritožbe podjetja Kemis na odločbe gradbenega inšpektorata, in sicer glede odložitve odklopa vode in elektrike za podzemni rezervoar ter prenehanja uporabe prizidka. Delno odločbo za zaustavitev gradnje reciklažnega centra pa je odpravilo in vrnilo gradbenemu inšpektoratu v ponovno odločanje.