Sejem akademske knjige Liber.ac letos preko spleta

Ljubljana, 18. maja - V organizaciji ljubljanske Filozofske fakultete se danes začenja spletni sejem akademske knjige Liber.ac 2020. Prvi del, ki so ga poimenovali Knjige z vrta, se nanaša na spletni knjižni sejem, ki bo potekal od danes do 24. maja. Drugi del, Po spletnih stopinjah v mesto, pa bo med 19. in 21. majem ponudi vrsto spremljevalnih dogodkov preko spleta.