Primorske novice o sproščanju ukrepov (18. 5.)

Maribor, 17. maja - Jasna Arko v komentarju Z računico mimo razuma in stroke piše o sproščanju restriktivnih ukrepov, ki so posledica računice, da v vladni mošnji denar kopni, zaprte dejavnosti pa propadajo. Vlada je zato ukrepe sprostila brez posvetovanja s stroko in proti priporočilu iz Bruslja.