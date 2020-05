Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 5.)

Ljubljana, 17. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o aktualnih številkah o okuženih in umrlih za koronavirusom in o anketi glede preklica epidemije v Sloveniji. Poročale so tudi o tem, koliko Slovencev in Hrvatov je mejo med državama prečkalo po njenem odprtju, pa tudi o prizadevanju koroškega deželnega glavarja za odprtje slovensko-avstrijske meje.