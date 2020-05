Solidarnostni dodatek bo izplačan še prejemnikom denarne socialne pomoči

Ljubljana, 18. maja - Enkratni solidarnostni dodatek na podlagi ukrepov za manjše posledice epidemije covida-19, ki so ga upokojenci z nizkimi pokojninami in redni študenti dobili že konec aprila, bo danes izplačan tudi prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Dodatek za april zanje znaša 150 evrov.