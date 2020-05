Na univerzah bodo zaživele nujne aktivnosti, ki jih ni mogoče opravljati prek spleta

Ljubljana, 18. maja - Danes bodo vsaj deloma oživele tudi slovenske fakultete. Univerze bodo še vedno skušale čim več programa izvesti preko spleta, nekatere dejavnosti pa bodo vendarle preselili v običajno študijsko okolje. V to kategorijo spadajo predvsem raziskovalno delo in usposabljanja. Zato so na univerzah izdali ustrezna navodila svojim zaposlenim in študentom.