V trgovskih centrih po možnosti z ločenimi vhodi in izhodi ter s talnimi označbami

Ljubljana, 17. maja - Pred ponedeljkovim odprtjem trgovskih centrov in dejavnosti v njih je NIJZ pripravil priporočila tako za trgovce kot za kupce. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa bo nakupovanje v velikih središčih nekoliko drugačno, kot so ga bili kupci navajeni do krize. NIJZ med drugim svetuje ločene vhode in izhode ter talne označbe.