Bundesliga se je kot testni zajček vračanja športa izkazala

pripravil Tomaž Bregar

Berlin, 17. maja - Tekme nemške bundeslige so bile prvi večji svetovni športni dogodek zadnjih dveh mesecev, potem ko je športni svet ohromila pandemija novega koronavirusa. Vrnitev v prilagojenih varnostnih razmerah in seveda brez gledalcev pa je nemški in preostali športni svet razdelila na dva tabora: navdušence nad oživljenim športom in nostalgike.