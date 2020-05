Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 17. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V Sloveniji so v soboto ob 511 testih na novi koronavirus potrdili eno novo okužbo, ena oseba s covidom-19 pa je umrla, so sporočili z vlade. Skupno so doslej opravili 69.363 testiranj in potrdili 1466 okužb, zaradi covida-19 pa so doslej umrle 104 osebe. V bolnišnici je bilo v soboto 26 bolnikov s to boleznijo, kar je eden manj kot dan prej, pet hospitaliziranih pa je bilo na intenzivni negi, prav tako eden manj kot dan prej.

LJUBLJANA - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je pred ponedeljkovim delnim odprtjem šol učence in dijake v nagovoru spodbudila, naj vztrajajo do konca, vidi jih kot "zmagovalce znanja, zmagovalce tega in prihodnjega časa". Učiteljem pa se je v pismu zahvalila za predano delo ter tudi "krpanje lukenj" tam, kjer usmeritve ministrstva morda niso bile ali niso mogle biti dovolj jasne in dodelane.

LJUBLJANA - Strokovnjakinje ginekološke klinike v Ljubljani bodo v prihodnjem tednu prek spleta izvedle program priprave na porod in starševstvo. Predavanja bodo v ponedeljek, torek in četrtek ob 18. uri. Elektronsko različico programa so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana pripravili zaradi epidemije koronavirusa, so sporočil na Twitterju. Udeleženci se morajo na brezplačna predavanja, dolga okvirno dve uri, predhodno prijaviti.

LJUBLJANA - Skoraj štiri desetine vprašanih v anketi Mediane meni, da bi morala Slovenija s preklicem epidemije covida-19 počakati na poteze drugih držav, le dobra četrtina pa jih preklic epidemije podpira. Približno tretjina anketiranih bodisi nima mnenja bodisi jim je glede te poteze vseeno. Zaskrbljenost zaradi epidemije pa skozi čas upada. Medtem ko so konec marca zabeležili več kot 60 odstotkov zaskrbljenih ali zelo zaskrbljenih, je bilo sredi aprila takšnih polovica vprašanih, zdaj pa le še 38 odstotkov. V raziskavi po metodi spletnega anketiranja, ki so jo izvedli 15. in 16. maja, je sodelovalo 505 anketirancev.

SVET

MADRID - V Španiji so prvič po dveh mesecih zabeležili manj kot 100 smrtnih žrtev covida-19 v enem dnevu, je sporočil premier Pedro Sanchez. Na vrhuncu epidemije v začetku aprila so dnevno zabeležili okoli 950 smrti. Španija ostaja ena od najhuje prizadetih držav v pandemiji. Doslej je tam skupaj umrlo že 27.650 ljudi, potrdili pa so več kot 231.000 primerov okužbe.

MOSKVA - V Rusiji so v zadnjem dnevu potrdili manj kot 10.000 novih okužb s koronavirusom, kar je že tretjič ta teden. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da je še prekmalu za trditev, da se epidemija umirja. V Rusiji so v zadnjem dnevu potrdili 9709 novih primerov, skupno pa 281.752. S tem je država na drugem mestu na svetu po številu potrjenih okužb. V zadnjem dnevu je umrlo 94 ljudi, kar je manj kot v soboto, ko so potrdili rekordnih 119 smrti. Skupno je covidu-19 podleglo 2631 ljudi.

NEW YORK - Toplejše in bolj vlažno vreme zmanjša možnost prenosa okužbe z novim koronavirusom, so potrdili v okviru študije univerze Harvard in drugih ameriških univerz. Za Slovenijo tako napovedujejo najmanjšo ogroženost zaradi koronavirusa v povprečju v avgustu. Obenem pa opozarjajo, da je vreme le eden od manjših dejavnikov pri širjenju okužbe.

ŠPORT

BERLIN - Po več kot dveh mesecih prisilnega premora se je v Nemčiji v soboto odvil eksperiment, kakšen bo nogomet v razmerah pandemije novega koronavirusa. Tekme brez navijačev na tribunah so udeleženci pospremili z mešanimi občutki. Zadetki so bili, a brez navijanja je bilo vse skupaj čudno, so prepričani igralci in trenerji. Nemška bundesliga je prva izmed velikih evropskih nogometnih lig, ki se je odločila za nadaljevanje zaradi koronavirusa pred dvema mesecema ustavljene sezone. Trener Dortmunda Lucien Favre je opisal nadrealno vzdušje: "Ni hrupa. Streljate na gol, odlično podate, zadenete in se ne zgodi nič. To je zelo, zelo čudno." Svoje videnje je predstavil tudi komentator BBC Jonathan Chilvers: "Atmosfera v Dortmundu proti Schalkeju me spominja na igranje košarke desetletnikov v šolski športni dvorani."

MADRID - Klubi elitne španske nogometne lige bodo v ponedeljek lahko začeli skupinske treninge v skupinah po deset, kar je nov korak proti načrtovanemu nadaljevanju sezone prihodnji mesec. Skupinske treninge pa bi v ponedeljek lahko začeli tudi v italijanski serie A, je konec tedna dejal italijanski premier Giuseppe Conte, ki pa še ni mogel natančno napovedati, kdaj se bo lahko nadaljevalo prvenstvo. Serie A je v sredo sporočila, da si želijo, da bi se suspendirano prvenstvo nadaljevalo 13. junija.

LONDON - Tudi če bodo v glavnih in najelitnejših evropskih nogometnih ligah nadaljevali in končali prvenstva na igriščih, bodo še vedno najboljši evropski klubi zaradi posledic novega koronavirusa utrpeli finančno škodo, ki bi lahko znašala velikanskih 3,9 milijarde evrov, je danes poročala britanska radiotelevizija BBC na svojih spletnih straneh. "Trenutno je tako, da klubi prihodkov od tekem v svoje poslovne načrte sploh niso vključili, v tem trenutku je v celotni industriji, nogometu, oglaševanju, marketingu prisotno veliko negotovosti in strahu, kaj bo prinesla prihodnost," je dejal Charlie Marshall, izvršni direktor združenja evropskih klubov. "To je finančno uničujoče za vse klube - zlasti tiste, ki se bolj zanašajo na veliko število navijačev na tekmah," je prepričan.