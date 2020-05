Raziskava: Toplo vreme zmanjša možnost prenosa okužbe z novim koronavirusom

New York, 17. maja - Toplejše in bolj vlažno vreme zmanjša možnost prenosa okužbe z novim koronavirusom, so potrdili v okviru študije univerze Harvard in drugih ameriških univerz. Za Slovenijo tako napovedujejo najmanjšo ogroženost zaradi koronavirusa v avgustu. Obenem pa opozarjajo, da je vreme le eden od manjših dejavnikov pri širjenju okužbe.