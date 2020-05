Nemški nogometni eksperiment: Vse skupaj je bilo čudno

Berlin, 17. maja - Po več kot dveh mesecih prisilnega premora se je v Nemčiji v soboto odvil eksperiment, kakšen bo nogomet v razmerah pandemije novega koronavirusa. Tekme brez navijačev na tribunah so udeleženci pospremili z mešanimi občutki. Zadetki so bili, a brez navijanja je bilo vse skupaj čudno, so prepričani igralci in trenerji.