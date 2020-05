Kustečeva pred vnovičnim odprtjem šol učence in dijake vidi kot zmagovalce znanja

Ljubljana, 17. maja - Šolska ministrica Simona Kustec je pred delnim odprtjem šol učence in dijake spodbudila, naj vztrajajo do konca, vidi jih kot "zmagovalce znanja, zmagovalce tega in prihodnjega časa". Učiteljem pa se je zahvalila za predano delo ter tudi "krpanje lukenj" tam, kjer usmeritve ministrstva morda niso bile ali niso mogle biti dovolj jasne in dodelane.