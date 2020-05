Jourova: Imamo zelo šibke vzvode za ukrepanje glede res pomembnih vprašanj

Bruselj, 17. maja - Pandemična kriza je stresni test za demokracijo, Evropska komisija pa ima zelo šibek nabor orodij za pravno ukrepanje v primeru resnično pomembnih vprašanj. To je podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova minuli teden poudarila v pogovoru s think tankom Bruegel in britanskim časnikom Financial Times o demokraciji v času covida-19.