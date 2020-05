Prihodnji teden o pripravi na porod in starševstvo prek spleta

Ljubljana, 17. maja - Strokovnjakinje ginekološke klinike v Ljubljani bodo v prihodnjem tednu prek spleta izvedle program priprave na porod in starševstvo. Predavanja bodo v ponedeljek, torek in četrtek ob 18. uri. Elektronsko različico programa so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana pripravili zaradi epidemije koronavirusa, so sporočil na Twitterju.