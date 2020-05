Plaže v Grčiji pod strogimi pogoji spet sprejemajo kopalce

Atene/Nica/Rim, 16. maja - V Grčiji, kjer so temperature danes dosegle 40 stopinj Celzija, se ob strogih pogojih znova odprli vseh 515 organiziranih kopališč na plažah. Dovoljen je zgolj vstop 40 ljudem na tisoč kvadratnih metrov, razmik med senčniki pa mora znašati najmanj štiri metre. Pod vsakim sta lahko le dva ležalnika. Plaže so se odprle tudi v Franciji in Italiji.