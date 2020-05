V Nemčiji znova protesti proti ukrepom zaradi covida-19

Berlin, 16. maja - Drugi konec tedna zapovrstjo v več mestih po Nemčiji danes potekajo protesti proti omejitvam zaradi epidemije covida-19, čeprav so mnoge ukrepe že odpravili. O protestih več tisoč ljudi, med katerimi so tudi zagovorniki teorij zarote, levičarski aktivisti in skrajno desni populisti, portal Deutsche Welle poroča iz Berlina, Stuttgarta in Münchna.