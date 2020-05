Med Mednom in Medvodami prometna nesreča s smrtnim izidom

Medvode, 16. maja - V prometni nesreči med Mednom in Medvodami je dopoldne umrl 70-letni voznik. Ta je iz neznanega vzroka zapeljal z vozišča, trčil v odbojno grajo in nato v nasproti vozeče vozilo. Povzročitelj nesreče je nato v bolnišnici umrl, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.