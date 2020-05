Gospodarski ministri EU pozvali k načrtu za okrevanje avtomobilske industrije

Bruselj, 16. maja - Gospodarski ministri 12 držav EU, med njimi Slovenije, so se podpisali pod izjavo o skupnem interesu za vzpostavitev načrta ponovne oživitve avtomobilskega sektorja v EU. To je ena od panog, ki jo je novi koronavirus najbolj prizadel, zato so pozvali, naj načrt za okrevanje gospodarstva EU vključuje tudi poseben načrt za ta sektor.