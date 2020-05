Nemška druga liga ponudila vpogled v nogometno prihodnost brez navijačev

Bochum, 16. maja - S tekmami druge nemške lige je v Nemčiji nogomet uradno nazaj. Nova nogometna realnost pred praznimi tribunami pa je precej drugačna kot so navijači v državi vajeni. Nemška tiskovna agencija (dpa) poroča, da so ob igriščih pobiralci žog z rokavicami, žoge osebje ves čas razkužuje, stiskov rok ni več, snemalci pa so edini, ki sedijo na tribunah.