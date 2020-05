Avstrija odpira mejne prehode s Češko, Slovaško in Madžarsko

Dunaj, 16. maja - Avstrija bo v nedeljo odprla tudi doslej zaprte mejne prehode s Češko, Slovaško in Madžarsko, je danes sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo. Na prehodih bodo izvajali le še naključne preglede. Kot utemeljujejo, bodo s tem olajšali promet z blagom in izboljšali razmere zlasti za delavce migrante in ljudi na območjih ob meji.