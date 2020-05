Ob 30-letnici ustanovitve MSNZ v Kočevju položili venec časti

Kočevje, 16. maja - V nedeljo bo minilo 30 let od ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), ki je predstavljala zametek današnje Slovenske vojske. Ob tej priložnosti so člani Društva Moris Kočevska Reka dopoldne položili venec časti k obeležju MSNZ na stavbi Občine Kočevje, so danes sporočili iz društva.