Postopno se začenjajo odpirati vrtci in šole

Ljubljana, 18. maja - Izobraževanje daljavo zaradi epidemije covida-19 se zaključuje za učence prvih treh razredov in dijake zaključnih letnikov srednjih šol, ki se danes vračajo v učilnice. Vrata odpirajo tudi vrtci, kamor se bo po napovedih vrnila približno polovica malčkov, ter fakultete in dijaški domovi. Ob tem bo treba upoštevati zaščitne in higienske ukrepe.