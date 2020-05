Na mejnih prehodih s Hrvaško popoldne daljše čakalne dobe

Piran, 15. maja - Na mejnih prehodih med Slovenijo in Hrvaško v Istri so bile vse popoldne daljše čakalne dobe, zvečer pa so se še podaljšale. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je treba trenutno za prehod v državo na mejnem prehodu Sečovlje čakati tri ure, v Sočergi štiri ure in na prehodu Dragonja celo pet ur.