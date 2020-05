Odslej na voljo posojila iz ESM za boj s pandemično krizo

Bruselj, 15. maja - Finančni ministri držav v območju evra so danes potrdili vzpostavitev posebnega instrumenta v okviru evropskega reševalnega mehanizma ESM, ki zagotavlja ugodna posojila v pomoč članicam v boju s pandemično krizo. V prihodnjih dveh letih in pol bo na voljo 240 milijard evrov brez makroekonomskih pogojev in nadzora zloglasne trojke.