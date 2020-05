Kljub preklicu epidemije covida-19 zaščitni ukrepi ostajajo

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 15. maja - Po vladni odločitvi o preklicu epidemije covida-19 še naprej v veljavi ostajajo mnogi zaščitni ukrepi. Po odločitvi o odprtju meja pa so se na mejah s Hrvaško že danes vile kolone vozil. Medtem ko so pristojni na vladni strani izpostavljali ugodno epidemiološko sliko in obenem pozivali k previdnosti, je opozicija kritizirala rokohitrske odločitve.