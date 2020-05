Mali delničarji NLB za dividende in manj predstavnikov kapitala v vodstvu

Ljubljana, 15. maja - VZMD za skupščino NLB, ki bo 15. junija, predlaga izplačilo dividend v skupnem znesku 50 milijonov evrov, in to kljub sklepu Banke Slovenije, ki bankam omejuje izplačila dobičkov. Mala delničarka Gordana Vran pa predlaga, da bi skupno število članov uprave in nadzornega sveta tudi po imenovanju predstavnikov zaposlenih ostalo enako.