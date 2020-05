Agencija za varnost prometa opozarja na vračanje otrok v promet

Ljubljana, 17. maja - Na Javni agenciji RS za varnost prometa pred ponedeljkovim vnovičnim odprtjem vrtcev in šol opozarjajo na vračanje številnih otrok v promet. Otroke je nujno podučiti, da ceste niso več tako prazne kot v zadnjem času, in z njimi obnoviti prometna pravila na poti do šole ali vrtca, so zapisali. Voznike pa so pozvali k večji previdnosti.