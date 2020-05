V zadnjih letih več tržnega vrtnarstva

Ljubljana, 17. maja - S tržnim vrtnarstvom se je lani ukvarjalo 30 odstotkov več pridelovalcev kot leta 2016, to dejavnost pa so opravljali na 38 odstotkov večji površini kot tri leta prej. Največ površin je namenjenih zelenjadnicam, zmanjšuje se pridelava cvetja in okrasnih rastlin, je pokazala raziskava državnega statističnega urada.