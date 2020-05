Na javnih krajih ob upoštevanju ustrezne razdalje dovoljeno zbiranje do 50 ljudi

Ljubljana, 18. maja - Na javnih krajih je od danes dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti ustrezno razdaljo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pod temi pogoji so tako dovoljene organizirane prireditve, še vedno pa so prepovedani koncerti in zbiranja, na katerih ni mogoče držati razdalje.