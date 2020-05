Jeseniška in kranjska občina v boj z nepravilno odloženimi odpadki

Jesenice/Kranj, 16. maja - Jeseniški inšpektorji so prejšnji teden opravili nadzor na najbolj problematičnih ekoloških otokih v občini in ugotovili številne kršitve. Zato bodo v prihodnje izvajali poostrene nadzore in kršiteljem izrekali kazni. Boj je nepravilno odloženim odpadkom napovedala tudi kranjska občina, ki je vzpostavila digitalni zemljevid črnih točk.