Mednarodni muzejski dan v luči pandemije letos tudi virtualno

Ljubljana, 18. maja - Muzeji po vsem svetu bodo danes obeležili mednarodni muzejski dan. Tema letošnjega je Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost. Slovenski muzeji in galerije, ki so v minulih letih svoj praznik obeležili s prireditvami in prostim vstopom, bodo vrata za obiskovalce brezplačno odprli tudi letos, bodo pa svoj praznik obeležili tudi virtualno.