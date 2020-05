Za shemo skrajšanega delovnega časa od pol do ene milijarde evrov

Ljubljana, 15. maja - Vlada je na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) sindikatom in delodajalcem predstavila smernice za tretji protikoronski zakon, v katerem bo kot nosilni ukrep shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, vredna pol do ene milijarde evrov. Ustanovili so delovni skupini, ki naj bi v ponedeljek uskladili zakonski osnutek.