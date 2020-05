Generalštab z medijsko kampanjo za promocijo vojske in vojaškega poklica

Ljubljana, 15. maja - Generalštab SV ob današnjem dnevu Slovenske vojske (SV) začenja s sodobno strategijo promocije Slovenske vojske, vojaške službe in vojaškega poklica ter pridobivanja kadrov. Uvod je današnji začetek medijske kampanje, temu pa bodo do konca leta 2021 sledile še druge promocijske, oglaševalske in komunikacijske aktivnosti.