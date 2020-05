V kranjski Iskratelovi proizvodnji vzpostavili testno omrežje 5G

Ljubljana, 15. maja - V Iskratelovem proizvodnem obratu v Kranju so v sodelovanju s Telekomom Slovenije vzpostavili testno omrežje 5G, s čimer nameravajo razviti nove poslovne modele. Poleg testiranj zmogljivosti omrežja je Inštitut za neionizirna sevanja opravil meritve elektromagnetnih sevanj, meritve pa so daleč pod opozorilnimi vrednostmi, so zapisali v Telekomu.