Narodni svet koroških Slovencev ob obletnici ADP spomnil na zgodovino

Celovec, 15. maja - Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) je ob 65. obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe čestital Avstriji in spomnil na zgodovino ter kako so k oblikovanju pogodbe prispevali tudi koroški Slovenci. Obenem pozivajo k poenotenju in standardizaciji pravic narodnih skupnosti, so danes sporočili iz NSKS.