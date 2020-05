Umetniki po izboru Maurizia Cattelana bodo prebirali strašljive zgodbe za lahko noč

New York, 17. maja - Italijanski konceptualni umetnik Maurizio Cattelan kurira serijo strašljivih zgodb za lahko noč, ki jih bodo v času pandemije novega koronavirusa prebirali znani ustvarjalci. V newyorškem Novem muzeju (New Museum) so po pisanju nemške tiskovne agencije dpa projekt napovedali v četrtek, saj vrata muzeja zaradi pandemije ostajajo zaprta.