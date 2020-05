Muzikal Ledeno kraljestvo brez nadaljnjih uprizoritev, Broadway ostaja zaprt

New York, 15. maja - Muzikala Ledeno kraljestvo, zasnovanega na Disneyjevi istoimenski filmski uspešnici, na Broadwayju ne bodo več uprizarjali, je sporočila produkcijska družba. Po njenih navedbah bo to prvi muzikal, ki so mu zaradi pandemije koronavirusa dokončno odpovedali nadaljnje uprizarjanje. Broadway ostaja zaprt najmanj do začetka septembra.