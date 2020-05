Vrsta ukrepov Slovenije za zajezitev epidemije že odpravljena

Ljubljana, 15. maja - V Sloveniji je bila epidemija covida-19 razglašena 12. marca, oblasti pa so sprejele vrsto strogih ukrepov za omejitev njenega širjenja. Ti so delovali, tako da je vlada številne že sprostila, za 31. maj pa napovedala tudi uradni konec epidemije. STA objavlja kronologijo uvedb in sproščanja posameznih ukrepov.